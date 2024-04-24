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Свежие комментарии

  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

В случае успеха ИИ-технологии оставят работать автономно на постоянной основе Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram-канале, жители столицы смогут получать быстрые результаты после рентгеновских исследований благодаря использованию искусственного интеллекта.

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