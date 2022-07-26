Тото Вольф: Вы действительно думаете, что команды подадут в суд на FIA?Sebastian Kawka/MercedesГлава Mercedes Тото Вольф не понимает, почему руководство других команд выступает против изменений в правилах, направленных на повышение безопасности.
Тото Вольф: Вы действительно думаете, что команды подадут в суд на FIA?Sebastian Kawka/MercedesГлава Mercedes Тото Вольф не понимает, почему руководство других команд выступает против изменений в правилах, направленных на повышение безопасности.
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