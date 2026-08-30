Лунная ночь больше не должна убивать космические аппараты: City Labs готовит ядерный обогрев

В 2027 году компания испытает тритиевый нагреватель, который вместе с ядерной батареей должен сохранить тепло и питание оборудования После успешного испытания первой ядерной батареи City Labs планирует уже в 2027 году отправить в космос тритиевый радиоизотопный обогреватель (RHU), который будет вырабатывать тепло для полезной нагрузки.
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