"Это не просто произвол": ЕС бросил вызов России и США

Что стоит за задержанием кандидата в президенты Румынии и заочным осуждением президента Республики Сербской? Учредитель Царьграда Константин Малофеев уверен - "это не просто произвол", это - "чётко спланированная провокация евробюрократов".
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