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Ресторан Центрального дома литераторов: история, легенды, гастрономия

Ресторан Центрального дома литераторов: история, легенды, гастрономия

Ресторан ЦДЛ на Поварской — место уникальное. Здесь можно отобедать в спокойной обстановке исторических интерьеров, но всего пару десятилетий назад сюда пускали только писателей, а в начале века в особняк приглашали исключительно высший свет.

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