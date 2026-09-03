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Калужские новости

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Суд обязал калужских чиновников оплатить ущерб от упавшего на машину дерева

Суд обязал калужских чиновников оплатить ущерб от упавшего на машину дерева

Суд подтвердил, что упавшее дерево находилось на муниципальной территории, ответственность за которую несет Управление горхозяйства Калуги.

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