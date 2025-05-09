Праздник со слезами на глазах: Великой Победе – 80 лет

День Победы – один из главных государственных праздников России, который ежегодно отмечают 9 мая. Праздник посвящён победе Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, которая длилась четыре года, с 1941 по 1945 год.
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