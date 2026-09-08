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8 сентября 1380 года: битва на Куликовом поле

8 сентября 1380 года: битва на Куликовом поле

8 сентября 1380 года - день Куликовской битвы. Легендарное сражение изменило ход истории Руси. Сегодня Куликово поле — объект культурного наследия России, включающий археологические памятники, церкви и заповедные ландшафты.

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