В честь дня экскурсовода в Севастополе пройдут бесплатные экскурсии

17 февраля в преддверии Всемирного дня экскурсовода в Севастополе пройдут 11 бесплатных экскурсий. Посетителей познакомят с историческим центром города, его сердцем и душой, поведают тайны подземной Балаклавы.
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