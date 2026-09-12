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Царьград

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Маск поддержал призыв замедлить создание мощного искусственного интеллекта

Маск поддержал призыв замедлить создание мощного искусственного интеллекта

Илон Маск поддержал главу Anthropic Дарио Амодея, предложившего замедлить разработку ИИ. Исследователь Джейкоб Коксон покинул индустрию из-за страхов перед апокалипсисом в 2027 году.

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