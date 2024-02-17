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Кристиану Хорнеру предложили уйти из Red Bull по причине проблем со здоровьем

Кристиану Хорнеру предложили уйти из Red Bull по причине проблем со здоровьем

Кристиану Хорнеру предложили уйти из Red Bull по причине проблем со здоровьемGetty Images / Red Bull Content PoolБоссы концерна Red Bull предлагали Кристиану Хорнеру уйти из команды добровольно и даже подготовили официальную версию, которая объясняла бы его неожиданную отставку, сообщает Motorsport-Total.

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