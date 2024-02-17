Кристиану Хорнеру предложили уйти из Red Bull по причине проблем со здоровьем

Кристиану Хорнеру предложили уйти из Red Bull по причине проблем со здоровьемGetty Images / Red Bull Content PoolБоссы концерна Red Bull предлагали Кристиану Хорнеру уйти из команды добровольно и даже подготовили официальную версию, которая объясняла бы его неожиданную отставку, сообщает Motorsport-Total.