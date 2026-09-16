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Регионы России

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«Родина» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ

«Родина» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стартовые составы команд: «Родина»: Волков, Мачадо, Мещанинов, Бекао, Наде, Бессмертный, Егорычев, Рейн, Мансилья, Мусаев, Оноху.

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