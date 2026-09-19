Явка на выборах в Госдуму достигла 32,5%

Явка на выборах в Государственную думу по состоянию к двум часам дня составила 32,5 процента. Как сообщают в Центральной избирательной комиссии, избирательные участки работают в штатном режиме, серьёзных нарушений не зафиксировано.
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