Stellantis может заменить Maserati Levante китайским электрокаром

Сенсационное заявление сделал на минувшей неделе босс автоконцерна Карлос Таварес. Топ-менеджер Stellantis подтвердил, что электрокары марки Leapmotor могут прописаться в Италии, если такое производство будет экономически целесообразным.
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