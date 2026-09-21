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Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября

Торг за мир, успехи ВС РФ, народный бунт. Хроника событий на утро 21 сентября

Умеров заявил о сокращении разногласий по урегулированию конфликта, пока Киев готовит встречу Зеленского с Трампом.

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