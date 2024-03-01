Спикер МИД Захарова: пресса ФРГ должна спросить Бербок о разговоре офицеров

В интернет попала информация об обсуждении немецкими офицерами удара по Крымскому мосту. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам добиться комментария министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по этому поводу.
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