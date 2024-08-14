Ученые подтвердили принадлежность останков предполагаемому епископу Теодомиро

Ученые идентифицировали останки, найденные в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостела в Испании. Останки предположительно принадлежат епископу Теодомиру, который, согласно легенде, обнаружил нетленные мощи апостола Иакова Зеведеева в IX веке нашей эры.
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