Американские сигналы: чем интересен Aspen Security Forum

Сегодня в Колорадо открывается Aspen Security Forum. Это элитная площадка, в которой участвуют сенаторы обеих партий, действующие и бывшие министры, послы, руководители разведки, главы оборонных корпораций.
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