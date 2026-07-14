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Американские сигналы: чем интересен Aspen Security Forum

Американские сигналы: чем интересен Aspen Security Forum

Сегодня в Колорадо открывается Aspen Security Forum. Это элитная площадка, в которой участвуют сенаторы обеих партий, действующие и бывшие министры, послы, руководители разведки, главы оборонных корпораций.

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