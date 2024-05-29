Китай опубликовал Доклад о нарушениях прав человека в США в 2023 году

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР в среду опубликовала Доклад о нарушениях прав человека в США в 2023 году, в котором приводятся факты и цифры, свидетельствующие об ухудшении ситуации с правами человека в этой стране.