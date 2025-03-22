Названа причина смерти Ларисы Голубкиной

По данным Телеграм-канала Shot, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, о кончине которой в 85 лет сегодня стало известно, в последние годы боролась с раком крови третьей степени.
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