Волонтёры и гуманитарные грузы: вся Россия помогает Курской области

Спасатели и волонтёры продолжают проводить эвакуацию мирных жителей из Курского приграничья. Из автобуса - сразу на перрон, а затем в поезд, который увозит очередную группу жителей Курской области в другие регионы России.
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