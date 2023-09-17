Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Ильин о промахе в матче с «Краснодаром»: «Уже видел мяч в воротах, начал праздновать. Думаю, каждый футболист меня поймет»

Ильин о промахе в матче с «Краснодаром»: «Уже видел мяч в воротах, начал праздновать. Думаю, каждый футболист меня поймет»

Нападающий «Ахмата» упустил опасный момент в матче против «Краснодара» (1:1), не забив в пустые ворота из пределов вратарской площади – мяч попал в штангу и отскочил к защитнику «быков».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх