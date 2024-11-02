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Царьград

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Дерзкое решение командования привело к мощному прорыву в ДНР: Врагу не дали шанса перегруппироваться - полковник ЛНР

Дерзкое решение командования привело к мощному прорыву в ДНР: Врагу не дали шанса перегруппироваться - полковник ЛНР

Дерзкое решение младшего командования ВС России привело к мощному прорыву в ДНР. Врагу даже не дали шанса перегруппироваться, заявил полковник ЛНР Виталий Киселёв.

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