Штрафы с этих камер водителей платить не обяжут

Модест

А ещё хохлы научились пользоваться нашими дорожными камерами для разведки и целеуказания, даже ролики выкладывают в мессенджеры как наши военные передвигаются по дорогам в Курской области. Была бы камера с доступом в интернет, а взломать её дело времени.