С 1 сентября начинает действовать федеральный закон № 197, который устанавливает единые требования для систем фотовидеофиксации нарушений.
Штрафы с этих камер водителей платить не обяжут
Комментарии
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Модест
А ещё хохлы научились пользоваться нашими дорожными камерами для разведки и целеуказания, даже ролики выкладывают в мессенджеры как наши военные передвигаются по дорогам в Курской области. Была бы камера с доступом в интернет, а взломать её дело времени.
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13 час.
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