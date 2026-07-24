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Царьград

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Илон Маск пытается спасти свой "Старлинк" от полного уничтожения ВС России

Илон Маск пытается спасти свой "Старлинк" от полного уничтожения ВС России

Вооружение для смертельного удара по "Старлинк" у ВС России есть. Дело за малым – решить вопрос. И владелец сети Илон Маск это прекрасно понимает, потому и призывает к миру с Россией.

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