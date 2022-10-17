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Карту раздела РФ подготовила комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе

Карту раздела РФ подготовила комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе

Писатель Захар Прилепин прокомментировал планы Европы разделить Россию на автономии. Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила новую карту раздела России.

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