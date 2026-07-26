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Орнелла Мути и её дочь подали заявление на гражданство России

Орнелла Мути и её дочь подали заявление на гражданство России

Орнелла Мути и её дочь подали заявление на гражданство России Юлия ЧелкановаИтальянская актриса Орнелла Мути и её дочь, певица Найке Ривелли, официально инициировали процедуру получения российского гражданства.

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