Орнелла Мути и её дочь подали заявление на гражданство России Юлия ЧелкановаИтальянская актриса Орнелла Мути и её дочь, певица Найке Ривелли, официально инициировали процедуру получения российского гражданства.
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