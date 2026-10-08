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Мировое обозрение

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41 магазин против 61: Почему Якиманка оказалась выше Ясенева в табачном рейтинге Life.ru

41 магазин против 61: Почему Якиманка оказалась выше Ясенева в табачном рейтинге Life.ru

Главное в тезисах: Якиманка — девятая в Москве по плотности табачной розницы: 41 специализированный магазин на 27 416 жителей даёт около 15 точек на 10 тысяч человек.

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