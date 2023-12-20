В США посоветовали Украине скопировать Германию образца 1944 года

Украинским властям стоит взять пример с нацистской Германии для противостояния с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Perun заявил экс-командующий армией Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает "Лента.
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