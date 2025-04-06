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Царьград

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Русские военные отразили атаку украинских БПЛА на Ростов-на-Дону и область

Русские военные отразили атаку украинских БПЛА на Ростов-на-Дону и область

Русские военные отбили атаку украинских БПЛА, нацеленных на Ростов-на-Дону и его районы. Врио главы региона Юрий Слюсарь заявил о применении ПВО для уничтожения целей.

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