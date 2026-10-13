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Красный Север

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Первых снегирей заметили жители Салехарда

Первых снегирей заметили жители Салехарда

В Салехарде заметили первых снегирей. Фотографиями пернатых предвестников зимы опубликовала в «Максе» администрация окружной столицы.

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