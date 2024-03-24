В конце марта на Орловщине наступит лето

Синоптики обещают рекордные +19 в Орловской области уже к следующим выходным. Ещё не стаял снег в городе, а погода на Орловщине обещает сюрпризы: после недели незначительного потепления температурные границы резко смещаются в плюс.
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