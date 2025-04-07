Меня не любят родители — что делать подростку

Что такое любовь для ребенка, и как быть услышанным теми, кто тебе ближе всего.фото: freepik.comРодители часто хотят лучшего для своих детей, но это не обязательно означает, что они на самом деле знают, что есть правильно.
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