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CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую используют вооруженные формирования украинских националистов, теряет эффективность в связи с интенсивной работой систем электронного подавления российских войск.

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