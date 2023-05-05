CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую используют вооруженные формирования украинских националистов, теряет эффективность в связи с интенсивной работой систем электронного подавления российских войск.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую используют вооруженные формирования украинских националистов, теряет эффективность в связи с интенсивной работой систем электронного подавления российских войск.
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