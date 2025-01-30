В Архангельской области сохранится тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от от -3 до +2 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от от -3 до +2 градусовОблачно с прояснениями.