В Архангельской области сохранится тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от от -3 до +2 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха будет колебаться в пределах от от -3 до +2 градусовОблачно с прояснениями.
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