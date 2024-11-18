В Москве открылась школа, где дети проектируют роботов и космические аппараты

На территории инновационного центра «Сколково» открылась школа «Сколка». Ученики с 1-го по 11-й класс осваивают не только основную школьную программу, но также изучают технологии искусственного интеллекта, языки программирования, учатся проектировать элементы роботов и космических аппаратов.