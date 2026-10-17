Вчера мы не столько триггеры ОШ обсуждали, сколько разбирали хищные колпачки. И, кстати, кое-какой просвет в вопросе колпачков у нас появился.
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