Семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир, а в городе завершают строительство паркаВ Тогучине Новосибирской области четыре семьи получили ключи от новых квартир после расселения аварийных домов на разъезде Де́вино.
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