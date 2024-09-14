Боец «Ахмата» заявил о сокращении передвижения техники ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили передвижение военной техники в Курской области. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости» оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат».
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