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Военное обозрение

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Какую роль в истории сыграла десятидюймовая труба

Какую роль в истории сыграла десятидюймовая труба

Северный Сахалин был для Японии наиболее близким источником нефти, но вывозить было тяжело. Требовалось строить нефтепроводы для погрузки нефти на танкеры, которые СССР строить не разрешил.

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