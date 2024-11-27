Какую роль в истории сыграла десятидюймовая труба

Северный Сахалин был для Японии наиболее близким источником нефти, но вывозить было тяжело. Требовалось строить нефтепроводы для погрузки нефти на танкеры, которые СССР строить не разрешил.
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