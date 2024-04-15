Кимаковский: Украина не сможет собрать большое число радикальных исламистов

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в специальной военной операции (СВО).
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