На Ближнем Востоке хотели разжечь новую войну — Небензя

Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать «новую большую ближневосточную войну», 20 сентября сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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