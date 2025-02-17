Фиаско «МЮ», Петросян выиграла в финале Гран-при России, победы «Ювентуса» и «Ливерпуля», рекорд Йоханнеса Бо, «Реал» хочет аннулировать красную Джуда, «Салават» в плей-офф и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в гостях (0:1) и опустился на 15-е место. «МЮ» проиграл 8 из 14 матчей АПЛ при Амориме и забил 28 голов в чемпионате – меньше лишь у 4 клубов.