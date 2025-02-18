Mash: котёл для ВСУ у Константинополя станет одним из крупнейших за время СВО

Когда Вооружённые силы (ВС) России завершат окружение украинских формирований в районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР) это будет один из самых крупных «котлов» за всё время проведения спецоперации.
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