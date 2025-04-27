Крымские заморозки: МЧС предупреждает о риске для сельского хозяйства

В Республике Крым в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2°C, предупреждает МЧС. Непогода может нанести ущерб сельскому хозяйству, как это уже произошло ранее в апреле, когда пострадало 30% садов черешни и сливы.
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