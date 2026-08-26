Эмиль Майкл: ИИ поможет США сдерживать противников

Заместитель министра обороны США Эмиль Майкл заявил, что ИИ повысит боевую эффективность армии. Пентагон уже использовал разработки Илона Маска для ударов по Ирану, продемонстрировав возможности технологий в течение 96 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии