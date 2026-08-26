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Царьград

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Эмиль Майкл: ИИ поможет США сдерживать противников

Эмиль Майкл: ИИ поможет США сдерживать противников

Заместитель министра обороны США Эмиль Майкл заявил, что ИИ повысит боевую эффективность армии. Пентагон уже использовал разработки Илона Маска для ударов по Ирану, продемонстрировав возможности технологий в течение 96 часов.

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