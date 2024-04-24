Сегодня плановые отключения электричества коснутся Астрахани, Харабалей и 7 поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 24 апреля, в плановом отключении электричества находятся 9 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 18:00); Ахтубинский район – с.