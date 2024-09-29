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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»

Клуб одержал 7 побед в 9 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции.

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