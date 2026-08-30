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Петербуржец занял второе место на конкурсе кларнетистов в Китае

Петербуржец занял второе место на конкурсе кларнетистов в Китае

Музыкант из Северной столицы Лев Журавский, играющий на кларнете, вошёл в тройку лидеров Международного конкурса в Поднебесной.

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