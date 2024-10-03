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Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Комплекс включает 21 мастерскую и лабораторию Глава столицы Сергей Собянин и президент страны Владимир Путин приняли участие в открытии инновационной площадки для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».

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